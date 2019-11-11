Иркутянка оплатила 133 тысячи за испорченные в Белгородской области дороги

Её «КамАЗ» перевозил по белгородской дороге тяжеловесный груз



В Иркутске приставы взыскали с предпринимательницы задолженность в размере 133 тысяч рублей за ущерб, причинённый автомобильным дорогам Белгородской области.



Иск в суд подало управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области о возмещении вреда, причинённого при перевозке тяжеловесного груза по автомобильным дорогам.



Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении «КамАЗа» и прицепа к нему. Также были направлены запросы в банки с целью получения информации об открытых на имя неплательщика счетах. В добровольном порядке иркутянка не предпринимала меры к погашению долга.



Деньги, списанные со счетов должницы, перечислены в доход бюджета Белгородской области. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Иркутской области.

