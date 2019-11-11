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В Бурятии выявили фальсифицированную молочную продукцию

В Бурятии выявили фальсифицированную молочную продукцию
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В сливочном масле нашли кишечную палочку

В Бурятии управление Россельхознадзора с начала года отобрано и исследовано в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» 417 проб молока и молочной продукции. По результатам исследований в 12 пробах выявлено несоответствия продукции российским стандартам.

В двух пробах сырого молока, отобранного на молокоперерабатывающих предприятиях Бурятии, обнаружено наличие остаточных лекарственных препаратов – антгельминтиков, нитроимидазолов. В сливочном масле, сыре, сметане, твороге, ультрапастеризованном молоке выявлено наличие растительных жиров и масел в жировой фазе продукта, что говорит о фальсификации молочной продукции.

- Нарушения выявлены в продукции ООО «СибБарс» Новосибирская область, ТнВ «Сыр Стародубский» Брянская область, ООО «Деревенский продукт» Алтайский край, ООО «Бичурский маслозавод» Бурятия, ООО «Берилл» Бурятия, ОАО «Белмолпродукт» Белгородская область, ООО «Советский МЗ» Краснодарский край, ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» Московская область. Кроме того, в масле сливочном, сыре выявлено содержание бактерий группы кишечной палочки в продукции производителей ООО «Виаком» Новосибирская область, ТнВ «Сыр Стародубский» Брянская область, ООО «Юговский комбинат молочных продуктов» Пермский край, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

По фактам несоответствия продукции требованиям информация передана территориальным управлениям Россельхознадзора по месту нахождения производителей для принятия мер. Выдано три предписания о приостановлении действия деклараций и одно предписание об отзыве декларации на молочную продукцию.

- В настоящее время действие декларации на сметану с массовой долей жира 20% производителя ООО «Бичурский маслозавод» приостановлено, действие декларации на творог 5%, производителя ООО «Берилл» прекращено, в отношении других производителей работа продолжается, - заключили в управлении Россельхознадзора.
Россельхознадзор молочная продукция
 
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