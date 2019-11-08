 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Ноября

07 Ноября

Популярное

«Лучше работать, чем просто так сидеть»: В улан-удэнской колонии производят бытовую химию

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Продукцией от осуждённых планируют обеспечить социальные объекты Сибири и Дальнего Востока

Сегодня в исправительной колонии №8 Улан-Удэ состоялось открытие завода по производству дезинфицирующих средств и бытовой химии. Подобных цехов с таким оборудованием нет ни в одном учреждении УФСИН в Бурятии.

Новый завод будет производить около 30 видов бытовой химии и 4 разновидности дезинфицирующих средств. Вся продукция исследовалась в научных институтах Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме этого, средства проверялись на биологическую активность против чумы, холеры, сибирской язвы, контаминаций цепочек ДНК и РНК. Генеральный директор производства называет конечный продукт «высокоинтеллектуальным».

- Продукт очень конкурентный. Заменяет аналоги импортных производителей. По конкурентности, в соотношении цена и качество, в данный момент это один из самых лучших продуктов на рынке. Наше производство нацелено на жидкую продукцию и гелеобразные порошки. Это тренд рынка. Крупные производители сейчас вовсю производят гелеобразные порошки. Мы тоже в этом тренде и предлагаем данные стиральные порошки в такой же форме, которые предназначены не только для бытовых стиральных машин, но и для профессиональных, - рассказал генеральный директор компании Максим Самарин.

Дезинфицирующие средства и бытовая химия готовится по уникальной запатентованной рецептуре. Ингредиенты привозятся со всей России, а также из Китая, Чехии и Германии.

В планах руководства – при выходе предприятия на полную мощность производить в год около 2000 тонн готовой продукции. Такие объёмы позволят закрыть потребности министерств здравоохранения, социальной защиты, образования и других ведомств не только в Бурятии, но и территории всего Дальнего Востока и Сибири.

Кроме этого, открытие такого предприятия на территории исправительной колонии даст возможность осуждённым освоить новую профессию и получать заработную плату во время отбывания наказания.

- Интересно, конечно, тут работать и не тяжело совсем. Я очень рад, что тут организовали такое место работы. Заработная плата тоже нормальная, минимальный размер оплаты труда есть, но и можно больше заработать. Лучше работать, чем просто так сидеть. Когда освобожусь, то свяжу обязательно свою жизнь с такой работой, - рассказал осуждённый Евгений У.

Также оплачиваемая работа поможет осуждённым возместить ущерб, причинённый преступлением. В настоящий момент на производстве трудоустроена одна бригада в которую входят три человека. Как отметил начальник исправительной колонии №8 Сергей Зандаков, в случае увеличения заказов, количество бригад может возрасти до трёх, и работать осуждённые будут в несколько смен.

- Тут площади позволяют ещё и не одно такое оборудование поставить, всё будет зависеть от рынка сбыта. Критерии подбора работников были разные – по поведению, по знанию: тут химия, кого не попадя сюда не поставишь. Были проведены теоретические и практические занятия перед началом работы. Также первичный инструктаж по технике безопасности, - добавил Сергей Зандаков.

На данный момент руководство предприятия ведёт переговоры с одной из крупнейших торговых сетей Бурятии для реализации продукции на полках магазинов. Обещают, что стоимость товаров будет существенней ниже конкурентов.


колония осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Лучше работать, чем просто так сидеть»: В улан-удэнской колонии производят бытовую химию
«Лучше работать, чем просто так сидеть»: В улан-удэнской колонии производят бытовую химию
Бизнес, 08.11.2019
Продукцией от осуждённых планируют обеспечить социальные объекты Сибири и Дальнего Востока  
На ВСЖД оформили онлайн более миллиона билетов
На ВСЖД оформили онлайн более миллиона билетов
Бизнес, 08.11.2019
За 10 месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 1 млн электронных билетов в поезда дальнего следования
Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка и мэр Улан-Удэ провели рабочую встречу
Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка и мэр Улан-Удэ провели рабочую встречу
Бизнес, 08.11.2019
7 ноября в мэрии Улан-Удэ прошла рабочая встреча Председателя Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергея Аврамова с главой города
В Иркутске уничтожили незаконную рекламу
В Иркутске уничтожили незаконную рекламу
Бизнес, 08.11.2019
Рейды по очистке территорий проводятся ежедневно
В Иркутске раздавили бульдозером 80 кг груш
В Иркутске раздавили бульдозером 80 кг груш
Бизнес, 08.11.2019
Груши были неизвестного происхождения
Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю рыбой на вокзале
Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю рыбой на вокзале
Бизнес, 08.11.2019
Торговля велась без необходимых документов
В Бурятии уничтожат 10 кг сливочного масла
В Бурятии уничтожат 10 кг сливочного масла
Бизнес, 08.11.2019
На масло не нашлось документов, подтверждающих безопасность
Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси
Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси
Бизнес, 08.11.2019
Роспотребнадзор запускает «горячую линию»
В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены
В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены
Бизнес, 07.11.2019
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
В Бурятии организации захламили погрузочные площадки
В Бурятии организации захламили погрузочные площадки
Бизнес, 07.11.2019
Надзорное ведомство наложило штраф
«Почту России» в Иркутске оштрафовали после поста Ильи Варламова
«Почту России» в Иркутске оштрафовали после поста Ильи Варламова
Бизнес, 07.11.2019
Замену дверей на объекте культурного наследия провели без разрешения
В Иркутске демонтировали более 200 объектов незаконной рекламы
В Иркутске демонтировали более 200 объектов незаконной рекламы
Бизнес, 07.11.2019
В городе также избавляются от аэрографии
Бурятская филармония переезжает в Дом печати
Бурятская филармония переезжает в Дом печати
Бизнес, 07.11.2019
Бок о бок с журналистами сотрудникам филармонии придётся жить несколько лет
В Иркутской области назвали молочную продукцию с нарушением требований
В Иркутской области назвали молочную продукцию с нарушением требований
Бизнес, 07.11.2019
Некачественной молочной продукцией оказались товары известных торговых марок
В Бурятии чаще всего ищут вакансии инженеров и юристов
В Бурятии чаще всего ищут вакансии инженеров и юристов
Бизнес, 07.11.2019
Третий по популярности запрос – бухгалтер

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^