«Лучше работать, чем просто так сидеть»: В улан-удэнской колонии производят бытовую химию

Новый завод будет производить около 30 видов бытовой химии и 4 разновидности дезинфицирующих средств. Вся продукция исследовалась в научных институтах Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме этого, средства проверялись на биологическую активность против чумы, холеры, сибирской язвы, контаминаций цепочек ДНК и РНК. Генеральный директор производства называет конечный продукт «высокоинтеллектуальным».



- Продукт очень конкурентный. Заменяет аналоги импортных производителей. По конкурентности, в соотношении цена и качество, в данный момент это один из самых лучших продуктов на рынке. Наше производство нацелено на жидкую продукцию и гелеобразные порошки. Это тренд рынка. Крупные производители сейчас вовсю производят гелеобразные порошки. Мы тоже в этом тренде и предлагаем данные стиральные порошки в такой же форме, которые предназначены не только для бытовых стиральных машин, но и для профессиональных, - рассказал генеральный директор компании Максим Самарин.

В планах руководства – при выходе предприятия на полную мощность производить в год около 2000 тонн готовой продукции. Такие объёмы позволят закрыть потребности министерств здравоохранения, социальной защиты, образования и других ведомств не только в Бурятии, но и территории всего Дальнего Востока и Сибири.

На данный момент руководство предприятия ведёт переговоры с одной из крупнейших торговых сетей Бурятии для реализации продукции на полках магазинов. Обещают, что стоимость товаров будет существенней ниже конкурентов.











Сегодня в исправительной колонии №8 Улан-Удэ состоялось открытие завода по производству дезинфицирующих средств и бытовой химии. Подобных цехов с таким оборудованием нет ни в одном учреждении УФСИН в Бурятии.Дезинфицирующие средства и бытовая химия готовится по уникальной запатентованной рецептуре. Ингредиенты привозятся со всей России, а также из Китая, Чехии и Германии.Кроме этого, открытие такого предприятия на территории исправительной колонии даст возможность осуждённым освоить новую профессию и получать заработную плату во время отбывания наказания.- Интересно, конечно, тут работать и не тяжело совсем. Я очень рад, что тут организовали такое место работы. Заработная плата тоже нормальная, минимальный размер оплаты труда есть, но и можно больше заработать. Лучше работать, чем просто так сидеть. Когда освобожусь, то свяжу обязательно свою жизнь с такой работой, - рассказал осуждённый Евгений У.Также оплачиваемая работа поможет осуждённым возместить ущерб, причинённый преступлением. В настоящий момент на производстве трудоустроена одна бригада в которую входят три человека. Как отметил начальник исправительной колонии №8 Сергей Зандаков, в случае увеличения заказов, количество бригад может возрасти до трёх, и работать осуждённые будут в несколько смен.- Тут площади позволяют ещё и не одно такое оборудование поставить, всё будет зависеть от рынка сбыта. Критерии подбора работников были разные – по поведению, по знанию: тут химия, кого не попадя сюда не поставишь. Были проведены теоретические и практические занятия перед началом работы. Также первичный инструктаж по технике безопасности, - добавил Сергей Зандаков.