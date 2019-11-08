На ВСЖД оформили онлайн более миллиона билетов

За 10 месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 1 млн электронных билетов в поезда дальнего следования



Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 29,9%. Доля онлайн-продаж – 53,2% (в 2018 г. – 40%), сообщает ВСЖД.



Более чем на 40% выросла популярность электронных льготных проездных документов для школьников. С начала 2019 года приобретено около 20 тысяч «школьных» билетов.

