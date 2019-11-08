Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка и мэр Улан-Удэ провели рабочую встречу









Руководитель Банка и мэр Игорь Шутенков обсудили совместные проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие города.- Улан-Удэ один из тех городов, в котором АТБ считается своим «домашним» Банком. У нас много отделений и офисов Банка как в городе, так и по всей Республике. Нам важно социально-экономическое развитие города, а также реализация инфраструктурных проектов, которые позволят повысить качество жизни всего региона. Сегодня с Игорем Юрьевичем нам удалось определить сферу взаимодействия и план совместной работы Банка и мэрии города. Со своей стороны мы готовы оказать помощь в части реализации государственных программ, программ здравоохранения, а также в развитии инвестиционных проектов, направленных на развитие местного бизнеса, - сообщил Сергей Аврамов.К слову, АТБ уже заключил соглашения о сотрудничестве с главами Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области и г. Магадан, Амурской области. В ближайшее время планируется подписание соглашений с главами других регионов.