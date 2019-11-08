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В Иркутске уничтожили незаконную рекламу

В Иркутске уничтожили незаконную рекламу
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Рейды по очистке территорий проводятся ежедневно

На территории Правобережного округа Иркутска за неделю демонтировано более 200 объектов незаконной рекламы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Самовольные информационные материалы убрали с улиц Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дзержинского, Напольной, Петрова. Работы проводились в соответствии с требованиями правил благоустройства Иркутска, которые позволяют размещать плакаты, афиши, листовки, объявления только в специально отведённых местах.

- Ежедневные рейды по очистке территории округа от самовольно размещённых информационных материалов, а также очистка фасадов зданий от аэрографии проводятся специалистами комитета по управлению Правобережным округом и представителями подрядной организации, – пояснила заместитель мэра, председатель комитета Надежда Лебедева.

Всего с начала года на территории Правобережного округа демонтировано более тысячи самовольных информационных и рекламных конструкций, а также более трёх тысяч информационных материалов: листовок, афиш и прочего.

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