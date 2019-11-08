В Иркутске уничтожили незаконную рекламу

Рейды по очистке территорий проводятся ежедневно



На территории Правобережного округа Иркутска за неделю демонтировано более 200 объектов незаконной рекламы, сообщает пресс-служба мэрии города.



Самовольные информационные материалы убрали с улиц Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дзержинского, Напольной, Петрова. Работы проводились в соответствии с требованиями правил благоустройства Иркутска, которые позволяют размещать плакаты, афиши, листовки, объявления только в специально отведённых местах.



- Ежедневные рейды по очистке территории округа от самовольно размещённых информационных материалов, а также очистка фасадов зданий от аэрографии проводятся специалистами комитета по управлению Правобережным округом и представителями подрядной организации, – пояснила заместитель мэра, председатель комитета Надежда Лебедева.



Всего с начала года на территории Правобережного округа демонтировано более тысячи самовольных информационных и рекламных конструкций, а также более трёх тысяч информационных материалов: листовок, афиш и прочего.



