В Бурятии уничтожат 10 кг сливочного масла

На масло не нашлось документов, подтверждающих безопасность



Специалисты Россельхознадзора во время внеплановой проверки в магазине в Северобайкальске выявили нарушение.



В торговой точке, принадлежащей ИП Батаева, на хранении с целью переработки находилось 10 килограммов сливочного масла - «Крестьянское» 72,5% без ветеринарных документов.



В отношении предпринимательницы возбуждено административное производство.



Продукция уничтожена в связи с невозможностью предоставления документов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

