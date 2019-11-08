На масло не нашлось документов, подтверждающих безопасность
Специалисты Россельхознадзора во время внеплановой проверки в магазине в Северобайкальске выявили нарушение.
В торговой точке, принадлежащей ИП Батаева, на хранении с целью переработки находилось 10 килограммов сливочного масла - «Крестьянское» 72,5% без ветеринарных документов.
В отношении предпринимательницы возбуждено административное производство.
Продукция уничтожена в связи с невозможностью предоставления документов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии уничтожат 10 кг сливочного масла
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