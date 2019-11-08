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Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси

Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор запускает «горячую линию»

С 11 по 25 ноября будет работать всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг легкового такси и каршеринга.

Получить консультации по вопросам оказания услуг легкового такси и каршеринга смогут и жители Бурятии.

Звонки принимаются:

- 8 800 555 49 43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме)

- 8 (3012) 37 15 30 – отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

- 8 (3012) 33 28 99, 62-34-17 - Консультационный центр по защите прав потребителей

Справка:

Каршеринг — вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договоренности).

такси Роспотребнадзор
 
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