Роспотребнадзор запускает «горячую линию»
С 11 по 25 ноября будет работать всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг легкового такси и каршеринга.
Получить консультации по вопросам оказания услуг легкового такси и каршеринга смогут и жители Бурятии.
Звонки принимаются:
- 8 800 555 49 43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме)
- 8 (3012) 37 15 30 – отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия
- 8 (3012) 33 28 99, 62-34-17 - Консультационный центр по защите прав потребителей
Справка:
Каршеринг — вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договоренности).
Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси
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