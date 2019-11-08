Жители Бурятии смогут пожаловаться на такси

Роспотребнадзор запускает «горячую линию»



С 11 по 25 ноября будет работать всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг легкового такси и каршеринга.



Получить консультации по вопросам оказания услуг легкового такси и каршеринга смогут и жители Бурятии.



Звонки принимаются:



- 8 800 555 49 43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме)



- 8 (3012) 37 15 30 – отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия



- 8 (3012) 33 28 99, 62-34-17 - Консультационный центр по защите прав потребителей



Справка:



Каршеринг — вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договоренности).



