В Бурятии организации захламили погрузочные площадки

Надзорное ведомство наложило штраф



Государственный инспектор управления Россельхознадзора на основании заявлений ООО «Экспотрейд», ООО «Регион-Транс», ООО «Форест М» (Улан-Удэ) и ООО «Тайга» (Кижингинский район) о выдаче фитосанитарных сертификатов провёл досмотр партий лесоматериалов, принадлежащих организациям.



В ходе проверочных мероприятий на базах предприятий выявлено нарушение - захламление территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.



Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки. Наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

