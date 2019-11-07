Надзорное ведомство наложило штраф
Государственный инспектор управления Россельхознадзора на основании заявлений ООО «Экспотрейд», ООО «Регион-Транс», ООО «Форест М» (Улан-Удэ) и ООО «Тайга» (Кижингинский район) о выдаче фитосанитарных сертификатов провёл досмотр партий лесоматериалов, принадлежащих организациям.
В ходе проверочных мероприятий на базах предприятий выявлено нарушение - захламление территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.
В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.
Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки. Наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии организации захламили погрузочные площадки
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