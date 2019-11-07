В Иркутске демонтировали более 200 объектов незаконной рекламы

В городе также избавляются от аэрографии



На территории Правобережного округа Иркутска за прошедшую неделю демонтировано более 200 объектов незаконной рекламы. Самовольные информационные материалы убрали в соответствии с требованиями правил благоустройства Иркутска.



– Размещение информационных материалов, в том числе плакатов, афиш, листовок, печатных сообщений разрешается только в специально отведённых местах. Ежедневные рейды по очистке территории округа от самовольно размещённых информационных материалов, а также очистка фасадов зданий от аэрографии проводятся специалистами, – пояснила заместитель мэра Надежда Лебедева.



Всего с начала года на территории Правобережного округа демонтировано более тысячи самовольных информационных и рекламных конструкций, а также более трёх тысяч информационных материалов, сообщает пресс-служба администрации города.



