В городе также избавляются от аэрографии
На территории Правобережного округа Иркутска за прошедшую неделю демонтировано более 200 объектов незаконной рекламы. Самовольные информационные материалы убрали в соответствии с требованиями правил благоустройства Иркутска.
– Размещение информационных материалов, в том числе плакатов, афиш, листовок, печатных сообщений разрешается только в специально отведённых местах. Ежедневные рейды по очистке территории округа от самовольно размещённых информационных материалов, а также очистка фасадов зданий от аэрографии проводятся специалистами, – пояснила заместитель мэра Надежда Лебедева.
Всего с начала года на территории Правобережного округа демонтировано более тысячи самовольных информационных и рекламных конструкций, а также более трёх тысяч информационных материалов, сообщает пресс-служба администрации города.
В Иркутске демонтировали более 200 объектов незаконной рекламы
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