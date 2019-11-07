В Бурятии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч

Наказали «Национальную службу взыскания»



В Бурятии ООО «Национальная служба взыскания» привлечено к административной ответственности за неправомерные действия при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСПП по Бурятии.



Как выяснилось, на действия коллекторского агентства пожаловалась жительница столицы, которой сотрудники агентства звонили по вопросу погашения задолженности по кредиту незнакомого ей человека.



Несмотря на её отказ от взаимодействия с ними, коллекторы продолжали досаждать звонками. Согласно детализации, за три недели на телефон женщины поступило 10 звонков с различных абонентских номеров.



Сотрудники службы судебных приставов провели проверку. В результате компанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.



- Арбитражный суд Республики Бурятия, рассмотрев материалы дела, постановил признать ООО «Национальная служба взыскания» виновным и назначить выплату административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщила и.о. начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Туяна Цырендоржиева.



Санкция части 2 статьи 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, влечёт наказание в виде административного штрафа в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





