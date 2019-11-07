Наказали «Национальную службу взыскания»
В Бурятии ООО «Национальная служба взыскания» привлечено к административной ответственности за неправомерные действия при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСПП по Бурятии.
Как выяснилось, на действия коллекторского агентства пожаловалась жительница столицы, которой сотрудники агентства звонили по вопросу погашения задолженности по кредиту незнакомого ей человека.
Несмотря на её отказ от взаимодействия с ними, коллекторы продолжали досаждать звонками. Согласно детализации, за три недели на телефон женщины поступило 10 звонков с различных абонентских номеров.
Сотрудники службы судебных приставов провели проверку. В результате компанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.
- Арбитражный суд Республики Бурятия, рассмотрев материалы дела, постановил признать ООО «Национальная служба взыскания» виновным и назначить выплату административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщила и.о. начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Туяна Цырендоржиева.
Санкция части 2 статьи 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, влечёт наказание в виде административного штрафа в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В Бурятии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 07.11.2019
Наказали «Национальную службу взыскания»
Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена
Бывшие жильцы дома, расположенного на месте будущего строительства, спорят в суде
Предприятие производит протезы для взрослых и детей
Нарушения выявила прокуратура
На производстве трудились 17 иностранцев
Осуждённые смогут работать на новой работе
Разрешительные документы уже получены
На предприятии не были установлены сроки выплаты заработной платы
Юридическое лицо оштрафовали
С предприятия взыскали ещё полмиллиона исполнительского взноса
Россельхознадзор озвучил некоторые итоги за октябрь
Деньги на строительство выделены из федерального бюджета
Бизнес, 01.11.2019
Сергей Домшоев пробудет под домашним арестом до 5 декабря
Бизнес, 01.11.2019
Банковское финансирование часто является важным условием для успешного развития бизнеса, а если существует комплексное взаимодействие с кредитной организацией, то возможностей перед предпринимателями открывается ещё больше. Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова подчёркивает: в сегодняшней реальности банк становится не только финансовым партнёром, но и консультантом в сопровождении бизнеса на всём его жизненном пути