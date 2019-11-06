На севере Бурятии работникам выплачивали зарплату, когда захотят

На предприятии не были установлены сроки выплаты заработной платы



Жительница Бурятии обратилась в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру с жалобой на соблюдение трудового законодательства теплоснабжающей организацией – ООО «Прометей».



Как выяснилось, работодатель не выплачивал в установленный срок заработную плату девяти работникам предприятия в сумме 461 тысяч рублей за апрель – май 2019 года.



- Кроме того, в правилах внутреннего распорядка общества не были предусмотрены конкретные сроки выплаты заработной платы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении руководителя организация вынесены постановления о возбуждении административных производств за невыплату зарплаты в срок и за нарушение трудового законодательства. Работодателя оштрафовали на 12 тысяч рублей, сообщает прокуратура Бурятии.



Также директору общества внесено представление, которое удовлетворено, в правилах внутреннего распорядка предусмотрены сроки выплаты заработной платы.

