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В Байкальском заповеднике строятся гостевые дома

В Байкальском заповеднике строятся гостевые дома
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги на строительство выделены из федерального бюджета

В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» на 2018-2019 годы Байкальскому заповеднику, находящемуся в Кабанском районе Бурятии, были выделены средства на проектирование и строительство объекта «Байкальская волна». Комплекс состоит из двух гостевых домов для размещения 20 человек.

- Байкальский заповедник уже имеет опыт создания подобного объекта, и мы были готовы к развитию любой ситуации, связанной с проектированием, - сообщает пресс-служба Байкальского природного заповедника.

С апреля 2018 года началось проектирование этого объекта, которое включало в себя прохождение государственной экспертизы. Проектная документация с изменением законодательства постоянно требовала внесения поправок, что приводило к увеличению сроков.

- Но для нас важен конечный результат – построен новый объект инфраструктуры Байкальского заповедника. И мы гордимся, что очередной этап пройден, - уточняют сотрудники заповедника.

В ближайшее время будет проведён аукцион на строительство второй очереди комплекса «Байкальская волна».
заповедник туризм
 
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