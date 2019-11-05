Деньги на строительство выделены из федерального бюджета
В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» на 2018-2019 годы Байкальскому заповеднику, находящемуся в Кабанском районе Бурятии, были выделены средства на проектирование и строительство объекта «Байкальская волна». Комплекс состоит из двух гостевых домов для размещения 20 человек.
- Байкальский заповедник уже имеет опыт создания подобного объекта, и мы были готовы к развитию любой ситуации, связанной с проектированием, - сообщает пресс-служба Байкальского природного заповедника.
С апреля 2018 года началось проектирование этого объекта, которое включало в себя прохождение государственной экспертизы. Проектная документация с изменением законодательства постоянно требовала внесения поправок, что приводило к увеличению сроков.
- Но для нас важен конечный результат – построен новый объект инфраструктуры Байкальского заповедника. И мы гордимся, что очередной этап пройден, - уточняют сотрудники заповедника.
В ближайшее время будет проведён аукцион на строительство второй очереди комплекса «Байкальская волна».
В Байкальском заповеднике строятся гостевые дома
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