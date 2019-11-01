РЖД выплатила Улан-Удэ 22,4 млн рублей за сгоревший лес

Пожар произошёл по вине сотрудника железной дороги







В июне 2014 года в районе станции Дивизионная Улан-Удэ из-за несоблюдением работником железной дороги правил пожарной безопасности на железнодорожном пути произошёл пожар. Огонь уничтожил лес в объёме 2,3 тысячи кубических метров.

- В целях восстановления лесного фонда прокуратура Советского района Улан-Удэ в 2016 году в Мещанский районный суд Москвы направила исковое заявление к ОАО «Российские железные дороги» о возмещении ущерба в сумме 22,4 млн рублей в пользу бюджета муниципального образования – городского округа «Город Улан-Удэ», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Решениями суда первой и второй инстанции требования прокурора удовлетворены. В 2019 году сумма ущерба поступила в бюджет города.- Денежные средства направлены на мероприятия в области лесохозяйственной деятельности: организацию и озеленение территории города, противопожарные профилактические мероприятия, приобретение автомобилей для городского лесхоза, - уточнили в прокуратуре.