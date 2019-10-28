В первую очередь это касается торгового центра «Пионер»
В Бурятии с 1 апреля этого года «ЭкоАльянс» открыл более 374 тысяч лицевых счетов, охват составляет порядка 90%. Также в прошлом году регоператор заключил соглашение об информационном взаимодействии с центром социальной поддержки населения.
Согласно ему, вся информация о начислениях переходит в центр для расчёта мер социальной поддержки и предоставления субсидий. Именно в отделы центра соцподдержки следует обращаться жителям республики, имеющим право на получение льгот.
Представители регоператора сообщили, что на данный момент заключено 4 133 договора с юридическими лицами. Но так как некоторые крупные торговые центры, к примеру «Пионер», отказываются подписать договор, «ЭкоАльянс» отправил письмо в центральный аппарат Росприроднадзора.
Вскоре между регоператором и уклонистами начнутся судебные тяжбы.
- Мы неоднократно встречались, предлагали различные виды решений вопроса, но на сегодняшний день торговый центр «Пионер» не идёт на контакт. Хотя образуется у него немалое количество отходов. Руководство ожидают штрафы, - сообщила замдиректора «ЭкоАльянс» Надежда Пихеева.
Она добавила, что иски в отношении пятерых подобных должников уже направлены в суды.
Тариф по первой зоне составляет 408 рублей 60 копеек, а в крупном торговом центре наполняемость контейнеров за один день составляет не менее 10 кубов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 октября на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов Игорь Алексеев, руководитель регоператора, заявил, что юридические лица до сих пор не желают заключать договоры и являются уклонистами. Так, например, ТЦ «Пионер» продолжает вывозить ежедневно 37 контейнеров отходов на полигон самостоятельно. Регоператор написал заявление в прокуратуру на уклонистов.
В Бурятии «ЭкоАльянс» готов судиться с должниками
Бизнес, Фото:
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