Однако растительные компоненты не были указаны на этикетке
В октябре управление Россельхознадзора отобрало пробы продукции ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат» для исследования.
Как выяснилось, в пробе котлет «Деревенские» и бифштекса «Любительский» выявлена ДНК сои, что не соответствует информации, заявленной на маркировке продукции.
- В отношении предприятия была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что ответственным за выпуск продукции должностным лицом допущено нарушение технического регламента ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении технолога ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат» административный составлен протокол, наложен штраф. Предприятию выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
Кроме того, мясокомбинат поставлен на усиленный лабораторный контроль. Также были отобраны десять проб от десяти партий данной продукции. В исследуемых пробах ДНК сои не обнаружено. Таким образом, предприятием устранены выявленные ранее нарушения технического регламента.
В котлетах Усть-Ордынского мясокомбината нашли сою
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