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В Чите приставы арестовали строящееся двухэтажное здание

В Чите приставы арестовали строящееся двухэтажное здание
Бизнес,  Фото:УФССП по Забайкальскому краю
Предприниматель задолжал полмиллиона рублей

Судебные приставы Читы за полумиллионный долг индивидуального предпринимателя арестовали строящееся двухэтажное здание на улице Рахова. Это здание бизнесмен после сдачи в эксплуатацию планировал сдавать в аренду.

Всего предприниматель задолжал 544 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.

- Должник не оплачивал задолженность за тепло и горячую воду, в Пенсионный фонд, уклонялся от уплаты налогов. На имя должника зарегистрирован объект незавершенного строительства – двухэтажное строение, с подвальным и мансардным помещением. Данный объект находится на завершающей стадии строительства. Должник пояснял, что расплатится со всеми долгами, как только сдаст помещения здания в аренду. До поступления исполнительных документов на принудительное исполнение в службу судебных приставов у предпринимателя было время, чтобы приступить к оплате полумиллионного долга, но он этого не сделал, - уточнили в УФССП.

В случае, если в ближайшее время бизнесмен не погасит имеющуюся задолженность, здание будет передано на оценку, а в дальнейшем на реализацию на торгах в ТО «Росимущество».

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