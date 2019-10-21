В Чите приставы арестовали строящееся двухэтажное здание

Бизнес, Фото: УФССП по Забайкальскому краю

Предприниматель задолжал полмиллиона рублей



Судебные приставы Читы за полумиллионный долг индивидуального предпринимателя арестовали строящееся двухэтажное здание на улице Рахова. Это здание бизнесмен после сдачи в эксплуатацию планировал сдавать в аренду.



Всего предприниматель задолжал 544 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.



- Должник не оплачивал задолженность за тепло и горячую воду, в Пенсионный фонд, уклонялся от уплаты налогов. На имя должника зарегистрирован объект незавершенного строительства – двухэтажное строение, с подвальным и мансардным помещением. Данный объект находится на завершающей стадии строительства. Должник пояснял, что расплатится со всеми долгами, как только сдаст помещения здания в аренду. До поступления исполнительных документов на принудительное исполнение в службу судебных приставов у предпринимателя было время, чтобы приступить к оплате полумиллионного долга, но он этого не сделал, - уточнили в УФССП.



В случае, если в ближайшее время бизнесмен не погасит имеющуюся задолженность, здание будет передано на оценку, а в дальнейшем на реализацию на торгах в ТО «Росимущество».



