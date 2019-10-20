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Министр по инвестициям Бурятии встретилась с начинающими бизнесменами

Министр по инвестициям Бурятии встретилась с начинающими бизнесменами
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Дарья Архинчеева оценила проекты и поделилась важными советами

В Улан-Удэ 18 октября состоялась встреча министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой с начинающими предпринимателями. С 14 сентября стартовал акселератор социальных бизнес-проектов «Республика», в течение шести недель предприниматели прошли интенсивное обучение по реализации своих бизнес-идей.

Так, в пятницу участники программы представили свои проекты Дарье Архинчеевой, она задала вопросы, поделилась своим мнением и, главное, дала полезные советы, основанные на собственном опыте.

- Я в предвкушении услышать ваши проекты, которые вдохновляют вас, поднимают каждое утро, проекты, которыми вы живете последние несколько месяцев или даже лет. Я являюсь ментором проектов стран исламского сотрудничества, у нас было очень большое мероприятие последнее – Казань Саммит, приехали около 70 компаний из практически всех стран исламского сотрудничества, - поделилась Дарья Архинчеева.

Предприниматели в течение трёх минут презентовали свои проекты – платформу по здоровому образу жизни, центр по развитию речи и творческих навыков детей, создание линии эко-косметики из козьего молока, швейный коворкинг и многое другое.



Министр по инвестициям после каждой презентации обсуждала идею проекта с участниками акселератора и давала рекомендации либо по самому проекту, либо по организации питча (презентация проекта с целью нахождения инвестора – прим.ред). Так, Дарья Архинчеева посоветовала в начале питча обозначить проблему, а в конце – озвучить свою просьбу к инвесторам. Она отметила, что аудитория воспринимает информацию проекта лучше, когда говорит один спикер, а не два и больше. 

В акселераторе также есть проекты, которые нацелены на развитие отдаленных районов города, на адаптацию и социализацию бывших осуждённых. Помимо детских клубов, есть проекты, ориентированные и на другие возрастные категории, например, пожилых людей.

Министра по инвестициям особенно заинтересовали два проекта – эколого-биологический центр и операторская съемка для оценки земли «Дальневосточного гектара».

- Мы договорились с коллегами из эколого-биологического центра встретиться, познакомить их с министерством туризма и рассмотреть возможности для получения инвестиций. Мне также понравился проект по анализу «Дальневосточных гектаров» этот проект актуален, но очень легко реплицируем. Нам нужно встретиться, поговорить, решить, что нужно делать. Хотелось бы отметить, что в министерстве по инвестициям очень рады проектам в IT-сфере, - рассказала Дарья Архинчеева.

В конце акселератора участники представят свой социально-предпринимательский проект потенциальным инвесторам и примут участие в республиканском конкурсе «Лучший социальный проект». Победитель республиканского этапа представит Бурятию на федеральном уровне.

- Мне очень понравилось, спасибо большое участникам, которые отметили ценность акселератора. Совершенно разнообразные и правда интересные коммерциализируемые проекты. Коллеги очень многому научились, мне кажется, им просто нужно больше тренироваться и работать со своей целевой аудиторией, - подчеркнула министр по инвестициям Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Дарья Архинчеева стала министром по инвестициям в сентябре. Антон Виноградов, который больше года занимал этот пост, был назначен зампредом правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте России.
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