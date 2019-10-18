На фабрике «Селенга» запустили проект по повышению производительности труда

16 октября проект стартовал с производственного совещания коллектива фабрики. Руководитель проекта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Надежда Измайлова презентовала программу и задачи проекта, ответила на вопросы сотрудников.







ООО «Мясоперерабатывающая фабрика Селенга», входящая в ГК «Титан», по итогам конкурса прошла в число участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»Программа по повышению эффективности производства рассчитана на три года. На производственной площадке под управлением специалистов ФЦК сотрудников фабрики обучат принципам бережливого производства, основанных на устранении всех видов потерь, а также освоению новых методов работы. Они позволят повысить профессиональные компетенции и расширить возможности для карьерного роста.Сегодня на предприятии утверждена рабочая группа сотрудников, которые, пройдя обучение, в дальнейшем станут внутренними тренерами для всего коллектива, внедряя новые методы в работе. Результатом изменений будет оптимизация рабочих процессов – они станут эффективнее, быстрее, проще и дешевле. Повышение производительности труда позволит снизить издержки предприятия и себестоимость продукции, сохраняя и улучшая её качество.Ранее руководители ГК «Титан» Вадим и Раиса Бредний прошли стартовое обучение в городе Ковров на предприятии-участнике проекта. Они поделились впечатлениями с коллективом фабрики, рассказали о достигнутых результатах на заводе в Коврове.Коллективу фабрики «Селенга» поставлена амбициозная задача – в результате проекта производительность должна увеличиваться не менее 10% по итогам первого года с повышением показателя не менее 30% по итогам третьего года реализации проекта относительно к базовому значению.Очень важно, что рост производительности труда не ведёт к сокращениям, а наоборот, создаёт потенциал для увеличения объёмов производства и создания дополнительных рабочих мест. Увеличивается линейка технологических операций, профессиональные кадры востребованы на других производственных потоках. Изменения по оптимизации позволяют повышать заработную плату, расширять производство и делать его более качественным. Здесь очевиден положительный эффект без серьёзных вложений для всей цепочки производства.Несмотря ни на что, здесь уверены – поддерживая друг друга и максимально вовлекаясь в процесс, дружный коллектив достигнет высоких поставленных показателей производительности. На фабрике «Селенга» уже через три месяца будут первые положительные результаты.