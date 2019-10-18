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На фабрике «Селенга» запустили проект по повышению производительности труда

На фабрике «Селенга» запустили проект по повышению производительности труда
Бизнес, 
Флагману мясоперерабатывающей промышленности Бурятии поставлена амбициозная задача

ООО «Мясоперерабатывающая фабрика Селенга», входящая в ГК «Титан», по итогам конкурса прошла в число участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

16 октября проект стартовал с производственного совещания коллектива фабрики. Руководитель проекта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Надежда Измайлова презентовала программу и задачи проекта, ответила на вопросы сотрудников.


Программа по повышению эффективности производства рассчитана на три года. На производственной площадке под управлением специалистов ФЦК сотрудников фабрики обучат принципам бережливого производства, основанных на устранении всех видов потерь, а также освоению новых методов работы. Они позволят повысить профессиональные компетенции и расширить возможности для карьерного роста.

Сегодня на предприятии утверждена рабочая группа сотрудников, которые, пройдя обучение, в дальнейшем станут внутренними тренерами для всего коллектива, внедряя новые методы в работе. Результатом изменений будет оптимизация рабочих процессов – они станут эффективнее, быстрее, проще и дешевле. Повышение производительности труда позволит снизить издержки предприятия и себестоимость продукции, сохраняя и улучшая её качество.

Ранее руководители ГК «Титан» Вадим и Раиса Бредний прошли стартовое обучение в городе Ковров на предприятии-участнике проекта. Они поделились впечатлениями с коллективом фабрики, рассказали о достигнутых результатах на заводе в Коврове.

Коллективу фабрики «Селенга» поставлена амбициозная задача – в результате проекта производительность должна увеличиваться не менее 10% по итогам первого года с повышением показателя не менее 30% по итогам третьего года реализации проекта относительно к базовому значению.

Очень важно, что рост производительности труда не ведёт к сокращениям, а наоборот, создаёт потенциал для увеличения объёмов производства и создания дополнительных рабочих мест. Увеличивается линейка технологических операций, профессиональные кадры востребованы на других производственных потоках. Изменения по оптимизации позволяют повышать заработную плату, расширять производство и делать его более качественным. Здесь очевиден положительный эффект без серьёзных вложений для всей цепочки производства.

Несмотря ни на что, здесь уверены – поддерживая друг друга и максимально вовлекаясь в процесс, дружный коллектив достигнет высоких поставленных показателей производительности. На фабрике «Селенга» уже через три месяца будут первые положительные результаты.

Титан фабрика "Селенга"
 
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