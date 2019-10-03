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Почему так важно вовремя платить взносы на обязательное пенсионное страхование

Почему так важно вовремя платить взносы на обязательное пенсионное страхование
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Никому не надо объяснять, насколько важно своевременно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование

Эти суммы практически сразу идут по своему прямому назначению, и по-этому задержки при уплате взносов могут привести к трудностям с выплатой пенсий, напоминают в УФНС по Бурятии.

В этом году страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2018 год в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей необходимо было уплатить не позднее 1 июля. Напомним, что их уплачивают индивидуальные предприниматели, а также иные лица (пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ), которые занимаются частной практикой и не производят выплаты и иные вознаграждения физлицам.

Определить сумму, которую необходимо уплатить, несложно. Размер страхового взноса считается как 1% от суммы дохода, полученной в расчётном периоде, за вычетом 300 тыс. рублей (п. 9 ст. 430 НК РФ). При этом размер взносов на обязательное пенсионное страхование за расчётный период не может превышать восьмикратный фиксированный размер взносов на ОПС, (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).

Саму процедуру по уплате страховых взносов также можно сделать несложной для себя. Уплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности можно через «Личный кабинет ИП». Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью сервисов «Заполнение платежного поручения» и «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», а также в банках, кассах местных администраций и в отделениях почты.

Классический способ решения интересующих вас вопросов – путем обращения в налоговую инспекцию так же в силе. При этом вы можете лично обратиться в любую инспекцию или же направить заявление через сервис «Обратиться в ФНС России».

Точно так же, как и в случае неуплаты налогов, если страховые взносы не были уплачены в срок, то уже со следующего дня плательщик становится должником. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. Непогашенная задолженность является основанием для обращения за её взысканием в обслуживающие должника банки, а также службу судебных приставов.

- Предприниматели должны понимать – все в их руках. От своевременной уплаты страховых взносов зависит не только своевременная уплата пенсий, но и размер их собственной пенсии. В тоже время, если ими будет соблюдена налоговая дисциплина – не будет налоговых санкций, - отмечают в УФНС.

налоговая служба
 
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