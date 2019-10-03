Почему так важно вовремя платить взносы на обязательное пенсионное страхование

Никому не надо объяснять, насколько важно своевременно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование



Эти суммы практически сразу идут по своему прямому назначению, и по-этому задержки при уплате взносов могут привести к трудностям с выплатой пенсий, напоминают в УФНС по Бурятии.



В этом году страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2018 год в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей необходимо было уплатить не позднее 1 июля. Напомним, что их уплачивают индивидуальные предприниматели, а также иные лица (пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ), которые занимаются частной практикой и не производят выплаты и иные вознаграждения физлицам.



Определить сумму, которую необходимо уплатить, несложно. Размер страхового взноса считается как 1% от суммы дохода, полученной в расчётном периоде, за вычетом 300 тыс. рублей (п. 9 ст. 430 НК РФ). При этом размер взносов на обязательное пенсионное страхование за расчётный период не может превышать восьмикратный фиксированный размер взносов на ОПС, (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).



Саму процедуру по уплате страховых взносов также можно сделать несложной для себя. Уплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности можно через «Личный кабинет ИП». Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью сервисов «Заполнение платежного поручения» и «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», а также в банках, кассах местных администраций и в отделениях почты.



Классический способ решения интересующих вас вопросов – путем обращения в налоговую инспекцию так же в силе. При этом вы можете лично обратиться в любую инспекцию или же направить заявление через сервис «Обратиться в ФНС России».



Точно так же, как и в случае неуплаты налогов, если страховые взносы не были уплачены в срок, то уже со следующего дня плательщик становится должником. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. Непогашенная задолженность является основанием для обращения за её взысканием в обслуживающие должника банки, а также службу судебных приставов.



- Предприниматели должны понимать – все в их руках. От своевременной уплаты страховых взносов зависит не только своевременная уплата пенсий, но и размер их собственной пенсии. В тоже время, если ими будет соблюдена налоговая дисциплина – не будет налоговых санкций, - отмечают в УФНС.



