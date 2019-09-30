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В Бурятии турбаза самовольно захватила землю

В Бурятии турбаза самовольно захватила землю
Бизнес,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Турбаза «Слюдянские озёра» работала со множественными нарушениями

В Северобайкальске природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения законодательства при эксплуатации базы отдыха «Слюдянские озера». База расположена на лесном участке особо охраняемой природной территории местного значения «Северо-Байкальская», в местности озера Большое Слюдянское. Земля предоставлена муниципалитетом юридическому лицу в 2014 году по договору аренды на 49 лет.

Участок использовался в отсутствие проекта освоения лесов. Такое природопользование можно назвать потребительским, так как никаких компенсационных и защитных мероприятий при освоении лесной территории не предусматривалось, поясняют в Юайкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Ценная земля не охранялась, при проверке прокурор обнаружил навалы отходов металлов, порубочных остатков, шин, строительных отходов, а также загрязнение почвы в результате розлива нефтепродуктов.

Ущерб, причинённый почве в результате загрязнения химическими веществами, составил 174 тысячи рублей.

Более того, база самовольно захватила территорию общего пользования. За пределами предоставленного в аренду лесного участка было возведено пять самовольных построек: терраса, двухэтажная бытовка, две беседки, рыбацкая будка.

В акватории озера Слюдянское использовалось плавучее средство – плот на железных понтонах, при этом договор водопользования не заключался.

- Прокурор направил в суд иск о запрете вести деятельность по строительству и размещению объектов рекреационного назначения на лесном участке, обязании разработать проект освоения лесов, освободить береговую полосу от самовольных строений, акваторию озера от плавучего средства, очистить территорию от отходов производства и потребления, взыскании в бюджет муниципального образования «Северо-Байкальский район» ущерба, причиненного почвам, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объёме.

Судебный акт не вступил в законную силу.
турбазы природоохранное законодательство
 
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