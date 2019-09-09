В Бурятии в туристической местности работало кафе без воды и канализации

В Тункинском районе Бурятии прикрыли кафе «Легенда»
Сотрудники Роспотребнадзора при осмотре кафе «Легенда» в курортной местности «Вышка» Тункинского района выявили многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Последние представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей.
- Так, организация общественного питания не оборудована системой внутреннего водопровода и канализации, на предприятии не проводится производственный контроль, на участках порционирования готовых блюд, приготовления салатов не установлены бактерицидные лампы, отделка обеденного зала не устойчива к санитарной обработке и дезинфекции, отсутствуют дезинфицирующие средства для промывания уборочного инвентаря и многие другие нарушения, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Постановлением Тункинского районного суда от 27 августа индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 90 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на 90 суток прикрыли кафе «Хан Дёнер».
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