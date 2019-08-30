В Улан-Удэ подали и тут же отозвали жалобу по туалету в парке

Жалоба на торги по устройству туалета в городском парке отозвана



28 августа в Бурятское УФАС поступила жалоба ООО «СтройМонтаж» по факту нарушений закона о закупках, допущенных КДЦ «Жемчужина». Жалоба касалась проведения торгов в форме запроса предложений на устройство туалета в парке им. Д.Ж. Жанаева.



По мнению ООО «СтройМонтаж», комиссия неправомерно выбрала победителя, поскольку отдельные положения документации противоречат законодательству и препятствуют подготовке надлежащей заявки.



Однако рассмотрение жалобы не состоится, так как уже на следующий день заявитель жалобу отозвал. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.







