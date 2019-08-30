Жалоба на торги по устройству туалета в городском парке отозвана
28 августа в Бурятское УФАС поступила жалоба ООО «СтройМонтаж» по факту нарушений закона о закупках, допущенных КДЦ «Жемчужина». Жалоба касалась проведения торгов в форме запроса предложений на устройство туалета в парке им. Д.Ж. Жанаева.
По мнению ООО «СтройМонтаж», комиссия неправомерно выбрала победителя, поскольку отдельные положения документации противоречат законодательству и препятствуют подготовке надлежащей заявки.
Однако рассмотрение жалобы не состоится, так как уже на следующий день заявитель жалобу отозвал. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
В Улан-Удэ подали и тут же отозвали жалобу по туалету в парке
Бизнес, Фото:
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