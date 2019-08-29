На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ с браком уложили плитку

Выявленные недоделки подрядчик уже устраняет
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ выписал предписание подрядной организации ООО «Ремстрой», которая благоустраивала бульвар Карла Маркса.
- Перед покраской торшерные опоры освещения не были очищены от объявлений, имеется просадка тротуарной плитки, большие зазоры между плитками, не срезаны уголки ограждений и не установлены заглушки, - сообщает управление по информационной политике.
На сегодня подрядчик отремонтировал и покрасил ограждения, урны, столбы, сформированы приствольные круги у вновь высаженных деревьев, произведена уборка грунта, система полива приведена в соответствие. Газон восстановлен в местах, где трава не взошла.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом после ремонта на проспекте Автомобилистов посреди пешеходной дорожки оказались дерево и столб
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Выявленные недоделки подрядчик уже устраняет
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