«Вертолёты России» и «Газпромбанк Лизинг» подписали договор на поставку 10 Ми-8АМТ в интересах «Норильск Авиа»
На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 холдинг «Вертолёты России», «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» (входит в группу «Норильский никель») подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолётов Ми-8АМТ. Вертолёты будут построены на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолёты России». Поставки машин запланированы на 2020-2024 годы, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.
- Мы впервые подписываем лизинговый договор с «Газпромбанк Лизинг» и очень рады этому событию. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, - отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. – Первые два вертолёта Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк компании «Норильск Авиа». Ми-8АМТ - отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащённые современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера – от таймырской тундры до островов Северного Ледовитого океана.
«Норильск Авиа» является единственной вертолётной компанией на полуострове Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах. Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолёты типа Ми-8. Новые вертолёты позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого – 32 года.
Ми-8АМТ – современный вертолёт среднего класса с улучшенными лётно-техническими характеристиками, создан на базе вертолёта Ми-8Т. При его разработке был учтён огромный опыт эксплуатации вертолётов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.
«Норильск Авиа» покупает 10 вертолётов Улан-Удэнского авиазавода
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Вертолёты России» и «Газпромбанк Лизинг» подписали договор на поставку 10 Ми-8АМТ в интересах «Норильск Авиа»
Таксист «заломил» цену для иностранных туристов и ругался с ними
Прокуратура и Роспотребнадзор выявил нарушение
За подобное преступление предусмотрено лишение свободы до пяти лет
Фонд микрокредитования Иркутской области принимает документы для выдачи займов предпринимателям на пострадавших от наводнения территориях
За ряд нарушений компания заплатит 80 тысяч рублей
Из-за новых «лежачих полицейских» пассажиры подпрыгивали до потолка, а автомобили получали повреждения
Бизнес-леди незаконно использовала товарный знак известной компании
База отдыха должна освободить самовольно занятый земельный участок
17 сентября Бурятское УФАС организует публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в сфере контроля за соблюдением антимонопольного, законодательства о рекламе и законодательства о закупках
Продукцию утилизировали
Продукция снята с реализации и утилизирована
Работы по ремонту дорог должны завершить до конца недели
Профилактическая акция прошла на севере республики
Неполадки случились в Железнодорожном районе города