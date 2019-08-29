«Норильск Авиа» покупает 10 вертолётов Улан-Удэнского авиазавода

«Вертолёты России» и «Газпромбанк Лизинг» подписали договор на поставку 10 Ми-8АМТ в интересах «Норильск Авиа»



На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 холдинг «Вертолёты России», «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» (входит в группу «Норильский никель») подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолётов Ми-8АМТ. Вертолёты будут построены на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолёты России». Поставки машин запланированы на 2020-2024 годы, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.



- Мы впервые подписываем лизинговый договор с «Газпромбанк Лизинг» и очень рады этому событию. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, - отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. – Первые два вертолёта Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк компании «Норильск Авиа». Ми-8АМТ - отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащённые современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера – от таймырской тундры до островов Северного Ледовитого океана.



«Норильск Авиа» является единственной вертолётной компанией на полуострове Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах. Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолёты типа Ми-8. Новые вертолёты позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого – 32 года.



Ми-8АМТ – современный вертолёт среднего класса с улучшенными лётно-техническими характеристиками, создан на базе вертолёта Ми-8Т. При его разработке был учтён огромный опыт эксплуатации вертолётов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.



