Фонд микрокредитования Иркутской области принимает документы для выдачи займов предпринимателям на пострадавших от наводнения территориях
До конца августа будут выданы первые займы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Фонд готов давать пострадавшим от наводнения бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых. Решение о снижении процентной ставки было принято правительством региона.
Для упрощения пострадавшим предпринимателям процедуры получения микрозайма Фонд самостоятельно запрашивает в управлении налоговой службы сведения и документы по предпринимателям, утратившим в ходе чрезвычайной ситуации документы.
- По пяти действующим займам предпринимателям, пострадавшим от паводков, предоставлены с начала июля отсрочки по выплате процентов и основного долга сроком до одного года, – сказала директор Фонда микрокредитования Ольга Мосина.
Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.
После наводнения в Иркутской области бизнесмены получат кредиты под 1%
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