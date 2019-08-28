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В Улан-Удэ маршрутчики отказываются заезжать на «Пионер»

В Улан-Удэ маршрутчики отказываются заезжать на «Пионер»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за новых «лежачих полицейских» пассажиры подпрыгивают до потолка, а автомобили получают повреждения

На прошлой неделе на улице Корабельная, около автовокзала и ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ были отремонтированы и добавлены ещё две искусственные неровности. Теперь водители, проезжая «лежачих полицейских», шоркают поддон, а автомобили с низкой подвеской и вовсе застревают.

Автомобилисты обратились с жалобой в Общероссийский народный фронт. Специалисты ОНФ сообщили о проблеме в комитет по транспорту администрации Улан-Удэ. Спустя неделю никаких действий не последовало.

- Пошли жалобы от водителей, что невозможно их проезжать. Это повлияло на качество перевозок пассажиров, все прыгали до потолка, а также на подвеску автомобилей. С 27 числа было принято решение не заходить маршрутам №29, 3, 30 на остановку ТРЦ «Пионер». Сразу после этого стали предприниматься какие-то действия, - рассказал «Байкал-Daily» заместитель директора маршрута №29, 30, 3, член регионального отделения ОНФ Анатолий Мухамедчин.



После того как автобусы перестали заезжать на остановку, дорожники стесали наиболее высокие неровности и проезд стал возможен. Но тем не менее стандарты всё равно не соблюдены. В ГОСТе прописано, что в высоту «лежачие полицейские» не должны превышать 7 сантиметров, около «Пионера» они были чуть ли не в два раза выше. Также должны присутствовать светоотражающие полосы. Ничего этого предусмотрено не было.

Сегодня члены ОНФ, вместе с сотрудниками ГИБДД и комитетом по транспорту выехали на место и осмотрели проблемный участок.

- По итогу было решено, что два «лежачих полицейских» демонтируют полностью, вместе со знаками. Один демонтировать с последующей укладкой его по ГОСТу и нанесением светоотражающих полос и знаков, - добавил Анатолий Мухамедчин.

Работы закончатся до конца августа.








общественный транспорт лежачие полицейские
 
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