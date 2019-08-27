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Дорожникам в Улан-Удэ пригрозили штрафами
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы по ремонту дорог должны завершить до конца недели

Асфальтирование проезжей части и тротуаров по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Улан-Удэ должно быть завершено до 1 сентября. Если работы не будут завершены и подрядчики не выполнят условия предписаний, их могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В этом году в рамках этого проекта отремонтируют 12 городских объектов, общая протяжённость ремонтируемых участков составила более 12 км. На большинстве участков уложен последний выравнивающий строй, остаются работы по обустройству тротуаров, установке знаков, разметке, устранению замечаний.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году ведётся масштабный ремонт по улице Сахьяновой. Также в планах построить ливневую канализацию, которая бы собирала стоки «знаменитой» лужи по Боевой.

Благодаря помощи республиканских властей были дополнительно изысканы средства и на замену изношенных труб тепломагистрали № 5. В связи с этим с 21 по 26 августа на перекрёстке улиц Терешковой и Сахьяновой проводилась перекладка теплосетей протяжённостью 220 метров.

- Совместно с подрядной организацией «СМП-10» на этом перекрёстке проводились работы по прокатке гильзы под теплотрассу, поверх неё укладывают ливневую канализацию, - пояснил заместитель руководителя администрации, председатель комитета по строительству Виктор Хандаев.

Также он доложил, что верхний слой асфальта уложен по улицам Революции 1905 года, Гвардейской, но тротуары ещё не закончены.

По улицам Герцена, Моцарта, Родины, Борсоева, Балтахинова новый асфальт имеется и на проезжей части, и на тротуарах, сейчас здесь убирают мусор и восстанавливают существующее благоустройство. По улице Чайковского заасфальтирована дорога и тротуары на участке от улицы Гастелло до Гарнаева, готовы к приёмке дорога по Спиртзаводской трассе и второстепенные проезды к проспекту Автомобилистов.

На участке улицы Чайковского от ул. Гарнаева до ул. Глинки подрядчик укладывает бордюрные камни, обещает заасфальтировать все до конца этой недели. На улице Шмидта также идёт подготовка к укладке выравнивающего слоя асфальта.






дорожный ремонт
 
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