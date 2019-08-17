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15 «Львят» готовятся к отправке в Улан-Удэ

15 «Львят» готовятся к отправке в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:«ПК Транспортные системы»
В новеньких трамваях, которые поедут по улицам Улан-Удэ, будут разъёмы для зарядки мобильных устройств

15 августа московская компания «ПК Транспортные системы» сообщила, что на финишную прямую выходит сборка трамвайных вагонов модели 71-911М «Львёнок» для Улан-Удэ.

- Готовые кузова на специальных тралах отправляются с производственной площадки «ПК Транспортные системы» в Твери и направляются в Санкт-Петербург, где будет проходить окончательная сборка вагонов - начиная от установки электрооборудования, сборки интерьера до пусконаладочных работ. Затем трамваи отправятся в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба компании.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ в 2019 году закупает 15 новых инновационных трамваев. Финансирование выделено из республиканского бюджета, а также за счёт федеральных средств – единой дальневосточной субсидии. Цена контракта – 498 млн рублей.

Первые два вагона придут в столицу Бурятии в сентябре 2019 года, оставшиеся 13 – в 4 квартале этого года.

«Львёнок» стал первой новинкой 2018 года, который был собран в Санкт-Петербурге. Его презентация состоялась в июле 2018-го на «Невском заводе электрического транспорта». Это 100%-низкопольный четырёхостный трамвайный вагон, который серийно выпускает только компания «ПК Транспортные системы». Производитель уверяет, что «Львёнок» «по комфорту может легко конкурировать с личным авто». В трамвае просторный салон, большое количество сидений, широкие дверные проёмы, система климат-контроля.

Также в трамвае предусмотрены информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках. Вагон оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя.

Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.

«Львёнок» был представлен мировой общественности на самой престижной международной выставке рельсового транспорта InnoTrans 2019 , которая проходила в сентябре 2018 года в Берлине. 


трамвай
 
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