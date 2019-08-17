В Бурятии сельхозземля заросла кустарниками

Собственникам земель сельхозназначения в Кабанском районе направлены предостережения



Государственный инспектор Россельхознадзора провёл плановый осмотр земельного участка площадью 1,5 гектара из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи села Инкино Кабанского района Бурятии. Земля находится в долевой собственности граждан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В ходе проверочного мероприятия установлено, что земля не используется для сельскохозяйственного производства и заросла кустарниками.



Земельный участок находится в непосредственной близости с землями лесного фонда, а собственники не соблюдают правила противопожарного режима.



Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.



Так как надел находится в собственности менее трёх лет, для профилактики владельцам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.



