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В Бурятии сельхозземля заросла кустарниками

В Бурятии сельхозземля заросла кустарниками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Собственникам земель сельхозназначения в Кабанском районе направлены предостережения

Государственный инспектор Россельхознадзора провёл плановый осмотр земельного участка площадью 1,5 гектара из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи села Инкино Кабанского района Бурятии. Земля находится в долевой собственности граждан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В ходе проверочного мероприятия установлено, что земля не используется для сельскохозяйственного производства и заросла кустарниками.

Земельный участок находится в непосредственной близости с землями лесного фонда, а собственники не соблюдают правила противопожарного режима.

Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.

Так как надел находится в собственности менее трёх лет, для профилактики владельцам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.

Россельхознадзор
 
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