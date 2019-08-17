В Слюдянке остановили партию из 190 тысяч яиц без документов

Крупную партию яиц везли из Красноярска в Чите



15 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка во время досмотра автотранспорта выявили 191 200 куриных яиц без документов. Яйца везли из Красноярска в Читу.



Перевозчик нарушил требования ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.



Владелец груза привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ в виде штрафа, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



