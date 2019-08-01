Сельские магазины в Бурятии не были оборудованы пандусами

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии индивидуальные предприниматели и коммерческая организация нарушали закон о защите прав инвалидов.



Входы в помещения четырёх магазинов не оборудованы пандусом. В двух магазинах имеющиеся пандусы не соответствовали своду правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».



- В Баунтовский районный суд направлено 4 исковых заявления с требованиями установить пандус для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в помещения магазинов. Исковые требования прокурора удовлетворены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Два исковых заявления направлены с требованиями привести пандусы в соответствие со сводом правил. Производства по делам прекращены в связи с добровольным исполнением требований.



После прокурорской проверки 5 лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 10 тысяч рублей.