В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии индивидуальные предприниматели и коммерческая организация нарушали закон о защите прав инвалидов.
Входы в помещения четырёх магазинов не оборудованы пандусом. В двух магазинах имеющиеся пандусы не соответствовали своду правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
- В Баунтовский районный суд направлено 4 исковых заявления с требованиями установить пандус для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в помещения магазинов. Исковые требования прокурора удовлетворены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Два исковых заявления направлены с требованиями привести пандусы в соответствие со сводом правил. Производства по делам прекращены в связи с добровольным исполнением требований.
После прокурорской проверки 5 лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 10 тысяч рублей.
Сельские магазины в Бурятии не были оборудованы пандусами
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