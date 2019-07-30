В сентябре в этом китайском городе состоится съезд молодых предпринимателей России, Китая и Монголии
Делегация канцелярии иностранных дел города Маньчжурия Автономного района Внутренняя Монголия во главе с начальником канцелярии – господином Ван Баодуном посетила Читу. Целью визита стало обсуждение проведение съезда молодых предпринимателей России, Китая и Монголии в городе Маньчжурия.
Руководитель региональной Корпорации развития Елена Реутская, которая также приняла участие во встрече, отметила, что проведение съезда молодых предпринимателей России, Китая и Монголии с участием делегации Забайкальского края будет способствовать не только установлению деловых контактов, но и позволит определить новые направления совместной деятельности, а также усилит межрегиональное и приграничное сотрудничество в целом. По её словам, в настоящий момент важно понять, интересно ли будет молодым предпринимателям региона принять участие во встрече и какие направления сотрудничества могут быть наиболее интересны региональному бизнес-сообществу.
Проведение съезда молодых предпринимателей России, Китая и Монголии запланировано на 10 – 12 сентября 2019 года. Кроме того, в рамках съезда китайская сторона планируют открыть в зоне беспошлинной торговли бизнес-инкубатор, куда приглашаются российские и монгольские предприниматели для организации обрабатывающих производств, продажи изделий народных промыслов и других направлений. По итогам переговоров принято решение оказать содействие в формировании делегации Забайкальского края для участия в мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Забайкальского края.
Читу посетила делегация города Маньчжурия
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