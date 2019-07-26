Свинина утилизирована
В июле в Прибайкальском районе госинспектор Россельхознадзора проверил придорожное кафе.
В результате выявлено нарушение ветеринарного законодательства: установлено хранение около 3 килограммов свинины без маркировки.
- Отсутствие информации о производителе, дате производства, условиях хранения и сроке годности не дало возможности установить качество и безопасность мяса, которое предприниматель использовал в переработку. Данный вид нарушения предусмотрен ст.3 Федерального закона от 2 января 2000 года N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении бизнесмена возбуждено дело об административном правонарушении. Некачественная свинина утилизирована владельцем.
В придорожном кафе в Бурятии нашли свинину без маркировки
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