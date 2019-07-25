За полгода выявлено 48 нарушений закона
В Бурятии 17 застройщиков возводят 36 многоквартирных домов с привлечением средств участников долевого строительства. Из них проблемными признаны 12 объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В первом полугодии 2019 года органами прокуратуры республики выявлено 48 нарушений закона.
- В целях восстановления прав участников долевого строительства прокурорами внесено 11 представлений, по результатам рассмотрения которых 8 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 8 должностных лиц. 5 руководителей строительных организаций предостережены о недопустимости нарушений закона, - уточнили в прокуратуре.
По инициативе прокуроров возбуждено два уголовных дела. Одно из них расследуется следственным управлением МВД по республике по материалам проверки прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ. Уголовное дело возбуждено по факту безвозмездного отчуждения лицами из числа руководства ООО «Улан-Удэжилстрой» квартиры в строящемся за счет дольщиков многоквартирном доме по ул. Сахьяновой в Улан-Удэ.
Распространены случаи несоблюдения застройщиками порядка информирования дольщиков о переносе сроков передачи объекта, неразмещения необходимых и размещения неактуальных сведений в единой информационной системе жилищного строительства. Такие нарушения пресекались прокурорами Железнодорожного, Октябрьского, Советского районов г. Улан-Удэ в деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Спутник», «Бургражданстрой», «Бест плюс», «Сити-Строй». По постановлениям прокуроров 2 должностных лица застройщика привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ (неразмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации информации в единой информационной системе жилищного строительства).
В Бурятии застройщики нарушают закон о долевом строительстве
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