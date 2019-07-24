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В Бурятии проверяют палаточные лагеря после трагедии в Хабаровском крае

В Бурятии проверяют палаточные лагеря после трагедии в Хабаровском крае
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сейчас в Бурятии функционируют 11 палаточных лагерей

В Бурятии после трагедии в Хабаровском крае, где погибли четверо детей, проверят палаточные лагеря. Проверки организовывает минспорта Бурятии, в них будут принимать участие специалисты разных ведомств.

Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора, проверки стартовали сегодня. Все лагеря ранее перед началом своей работы получили санэпидзаключение, уточнили в Роспотребнадзоре.

В Бурятии на сегодня функционируют 11 палаточных лагерей, один находится на пересменке, два пока ещё не начали свою работу.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере, который был организован на базе горнолыжного комплекса «Холдоми» неподалеку от Комсомольска-на-Амуре, произошёл пожар. Там находилось 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате происшествия погибли четыре ребёнка, и, по последним данным, 12 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Причиной пожара в палаточном лагере могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

Депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов заявил о необходимости ужесточения требований к частным лагерям.

«В палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае в результате пожара сгорело 20 палаток из 26, на момент трагедии в лагере находилось 189 детей. Страшная новость часа - погибло 4 ребёнка, один при пожаре, трое уже сегодня, находясь в реанимации. В Государственной Думе не раз обращались к вопросу о безопасности летнего отдыха детей, буквально на недавних парламентских слушаниях по образованию мы рассматривали вопрос о безопасности питания в таких учреждениях. Трагедия опять произошла в частном лагере, что ещё раз говорит об ужесточении правил работы таких частных лагерей», - написал Дамдинов в Facebook.

В комментариях жители Бурятии оставляют соболезнования родным погибших:

«Смотрела утром ещё в новостях. Ужасная трагедия»
«В палаточных лагерях численность детей не должна превышать 50 человек. А тут почти 200 человек. Невозможно на такое количество в походных условиях создать все условия. И ещё один вопрос: почему сумма питания в палаточных лагерях меньше, чем в стационарных? Нормы питания, согласно СанПиНа, те же»
«Больно, страшно»
«По ночам ведь реально холодно, конечно, ставятся обогреватели (слышал, чуть ли не тепловые пушки), чем думают родители, отправляя детей в такие условия?»
«Скорбим, соболезнуем»
«Страшная трагедия»
летние лагеря
 
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