11 кг мяса без документов нашли в магазине в Бурятии

Продукция обнаружена в торговой точке в посёлке Таксимо



Госинспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении владельца магазина в посёлке Такисмо Муйского района.



В результате обнаружено 10,9 килограмма мясных продуктов, качество и безопасность которых невозможно установить. В морозильной камере магазина хранились для реализации без ветеринарных документов 2,8 килограмма свиного рагу и 8,1 килограмма куриной продукции.



За нарушение ветеринарного законодательства возбуждено дело об административной ответственности. Выдано предписание о предоставлении документации в установленный законом срок, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

