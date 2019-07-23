11 кг мяса без документов нашли в магазине в Бурятии

Продукция обнаружена в торговой точке в посёлке Таксимо
Госинспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении владельца магазина в посёлке Такисмо Муйского района.
В результате обнаружено 10,9 килограмма мясных продуктов, качество и безопасность которых невозможно установить. В морозильной камере магазина хранились для реализации без ветеринарных документов 2,8 килограмма свиного рагу и 8,1 килограмма куриной продукции.
За нарушение ветеринарного законодательства возбуждено дело об административной ответственности. Выдано предписание о предоставлении документации в установленный законом срок, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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