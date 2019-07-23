Вместо 12 пассажиров на борту оказалась 34 человека
В разгар летнего сезона сотрудники транспортной полиции продолжают работу по выявлению недобросовестных перевозчиков на Байкале.
Так, во время рейда в районе посёлка Листвянка задержан 52-летний капитан судна. На борту находилось 34 пассажира, хотя положенная пассажировместимость 12 человек, включая капитана.
- В отношении капитана судна составлен протокол об административном правонарушении по статье 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления». Максимальное наказание, предусмотренной данной статьей, штраф в размере до 1 000 рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На Байкале оштрафовали капитана, который посадил людей вдвое больше нормы
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