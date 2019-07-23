Парк сельхозтехники Бурятии пополнится новыми машинами

Делегация из республики поучаствовала во всероссийской выставке «День поля – 2019»



С 10 по 12 июля 2019 года делегация Бурятии приняла участие во всероссийской выставке «День поля – 2019». Выставка проходила в городе Пушкин Ленинградской области, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



На выставке были представлены лучшие образцы отечественного и зарубежного сельхозмашиностроения. Была показана вся линейка техники - от почвообработки до уборочной.



12 июля делегация посетила племенной завод «Петровский» Приозерского района Ленинградской области, где ознакомилась с работой предприятия, специализирующегося на производстве молока (800 дойных коров, надой составляет 10700 литров).



По результатам командировки у сельхозпроизводителей республики планируют купить спецтехнику и оборудование. Например, ООО «Бичура лес» - кормоуборочные комбайны КСД-2,0 производства «Ростсельмаш», запчасти на трактор «К-701», КФХ Ябжанов Б.Ц. - кормоуборочные комбайны КСД-2,0, танк-охладитель молока, пастеризатор на 800 л., ООО «Гарантия-2» - сеялку для высева мелкосемянных культур, плуг оборотный, навигационное оборудование, ООО «Рубин» - систему параллельного вождения, рабочие органы на культиватор КПЭ-3,8 и др.

