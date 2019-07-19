В Бурятии с управляющей компании взыскали долги в 2 миллиона

Компания перестала платить работникам в марте



В Тункинском районе Бурятии 43 работника управляющей компании «Олзо» получили долгожданную заработную плату. С марта организация перестала оплачивать труд своих сотрудников, ссылаясь на временные трудности. При этом общая сумма долга превысила 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



За защитой своих прав работники обратились в суд, который удовлетворил исковые требования. В отношении управляющей компании судебные приставы возбудили 125 исполнительных производств.



Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства компании в банках, на недвижимое имущество, а также установил у должника дебиторскую задолженность и вынес соответствующее постановление.



- На сегодняшний день денежные средства поступили в полном объёме, - отмечает начальник Тункинского межрайонного отдела судебных приставов Шойдор Бузаев.





