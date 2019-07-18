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В Бурятии изъяли 3 тонны мяса

В Бурятии изъяли 3 тонны мяса
Бизнес,  Фото:pixabay.com
За первое полугодие 2019 года в Бурятии провели 216 проверок организаций, занятых оборотом мясной продукции

- В лаборатории исследовали 429 образцов мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила 5,8% (за 2018 г. – 5,9%). По результатам исследований содержание антибиотиков, пестицидов, наличие гельминтов не выявлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

По выявленным нарушениям составили 252 протокола, в целом наложено штрафов на общую сумму более 1,2 млн рублей. Всего из оборота изъято 3 тонны мясной продукции.

мясопродукты
 
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