В Бурятии изъяли 3 тонны мяса

За первое полугодие 2019 года в Бурятии провели 216 проверок организаций, занятых оборотом мясной продукции



- В лаборатории исследовали 429 образцов мясной продукции на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические показатели. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила 5,8% (за 2018 г. – 5,9%). По результатам исследований содержание антибиотиков, пестицидов, наличие гельминтов не выявлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



По выявленным нарушениям составили 252 протокола, в целом наложено штрафов на общую сумму более 1,2 млн рублей. Всего из оборота изъято 3 тонны мясной продукции.



