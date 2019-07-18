Свиней в Бурятии массово обследовали на африканскую чуму

Всего было взято 250 проб



Сотрудники Россельхознадзора отправили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию 250 проб биологического материала свиней из Бурятии. На вирус африканской чумы свиней проверили животных АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» и ООО «Племенной завод «Николаевский».



В ходе лабораторных исследований получены отрицательные результаты на африканскую чуму свиней.



В текущем году в России зарегистрировано 14 случаев вспышек этой болезни: 3 – среди домашних свиней, 11 среди диких кабанов.



Территория республики остаётся свободной от данного заболевания, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.







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