18 Июля

17 Июля

Популярное

Свиней в Бурятии массово обследовали на африканскую чуму

Свиней в Бурятии массово обследовали на африканскую чуму
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Всего было взято 250 проб

Сотрудники Россельхознадзора отправили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию 250 проб биологического материала свиней из Бурятии. На вирус африканской чумы свиней проверили животных АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» и ООО «Племенной завод «Николаевский».

В ходе лабораторных исследований получены отрицательные результаты на африканскую чуму свиней.

В текущем году в России зарегистрировано 14 случаев вспышек этой болезни: 3 – среди домашних свиней, 11 среди диких кабанов.

Территория республики остаётся свободной от данного заболевания, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


свинокомплекс Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В отдалённом районе Бурятии незаконно завышали цены на продукты
В отдалённом районе Бурятии незаконно завышали цены на продукты
Бизнес, 18.07.2019
Прокуратура выявила завышение цен в посёлке Усть-Муя Муйского района
В Бурятии оспаривают итоги торгов Кяхтинского музея
В Бурятии оспаривают итоги торгов Кяхтинского музея
Бизнес, 17.07.2019
Институт геотехники оспорил выбор победителя закупки
Бурятское УФАС проверит закупку экскаватора
Бурятское УФАС проверит закупку экскаватора
Бизнес, 17.07.2019
В адрес Бурятское УФАС России обратилось ООО «Техномир-Восток» с жалобой на действия заказчика ООО «Горводоканал» города Гусиноозёрск
Читинец незаконно продавал 50 черепах
Читинец незаконно продавал 50 черепах
Бизнес, 17.07.2019
Специалисты советуют не покупать черепах без документов
Владелец улан-удэнского аэропорта покупает аэропорт Воронежа
Владелец улан-удэнского аэропорта покупает аэропорт Воронежа
Бизнес, 17.07.2019
«Новапорт» обещает инвестировать 5 млрд рублей
В Бурятии муниципальный стадион незаконно брал плату за каток
В Бурятии муниципальный стадион незаконно брал плату за каток
Бизнес, 17.07.2019
Директор стадиона получил предупреждение
Банк ВТБ кредитует строительство детских садов в Бурятии
Банк ВТБ кредитует строительство детских садов в Бурятии
Бизнес, 17.07.2019
ВТБ в Бурятии заключил с  ООО «СК Новый город» и ООО «СК Спецстрой», входящими в группу компаний «Дюпон-Инвест», кредитные соглашения на общую сумму 150 млн рублей
Дневной экспресс Улан-Удэ – Иркутск становится популярнее
Дневной экспресс Улан-Удэ – Иркутск становится популярнее
Бизнес, 16.07.2019
Перевозки пассажиров в дневном экспрессе Улан-Удэ – Иркутск за полгода выросли на 19,2 %
Торговать овощами с грядок в Улан-Удэ можно только в 15 местах
Торговать овощами с грядок в Улан-Удэ можно только в 15 местах
Бизнес, 16.07.2019
Торговля в других местах наказывается штрафом
Телеканал «Мир 24» рассказал о бизнесмене из Бурятии, делающем плитку из пластика
Телеканал «Мир 24» рассказал о бизнесмене из Бурятии, делающем плитку из пластика
Бизнес, 16.07.2019
Чтобы перерабатывать полиэтилен, бизнесмен заложил дом, взял кредит и купил оборудование
«Победа» начала продажу билетов из Иркутска в Москву
«Победа» начала продажу билетов из Иркутска в Москву
Бизнес, 16.07.2019
На сайте авиакомпании «Победа» стартовала продажа билетов Иркутск-Москва-Иркутск
Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ
Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 16.07.2019
Шубы приравнивают к бриллиантам по степени поднятия настроения, только в отличие от камней, эти меховые изделия греют в прямом смысле этого слова. Кировская меховая фабрика представляет на выставке-распродаже в Улан-Удэ огромный ассортимент самых шикарных, невероятно роскошных и очень качественных шуб, в которых не страшен ни мороз, ни лютый ветер.
В Бурятии растёт доля некачественной молочной продукции
В Бурятии растёт доля некачественной молочной продукции
Бизнес, 15.07.2019
Приняты меры административного воздействия
Каждый второй билет на ВСЖД оформляется онлайн
Каждый второй билет на ВСЖД оформляется онлайн
Бизнес, 15.07.2019
За шесть месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 578 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^