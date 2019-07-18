Прокуратура выявила завышение цен в посёлке Усть-Муя Муйского района
Вопреки постановлению правительства Бурятии, индивидуальные предприниматели в магазинах посёлка продавали социально значимые товары с надбавками, превышающими их предельные размеры.
- К примеру, торговая надбавка на макаронные изделия составляла 136 %, крупы – 169 % при установленном предельном размере надбавки в 40 и 45 % на каждый вид, - сообщают в прокуратуре.
Прокурор района в отношении четырёх индивидуальных предпринимателей вынес постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «Завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары, услуги».
Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по в Северо-Байкальском районе предприниматели привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.
Сейчас цены на социально значимые продовольственные товары приведены в соответствие с законодательством, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В отдалённом районе Бурятии незаконно завышали цены на продукты
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Институт геотехники оспорил выбор победителя закупки
В адрес Бурятское УФАС России обратилось ООО «Техномир-Восток» с жалобой на действия заказчика ООО «Горводоканал» города Гусиноозёрск
Специалисты советуют не покупать черепах без документов
«Новапорт» обещает инвестировать 5 млрд рублей
Директор стадиона получил предупреждение
ВТБ в Бурятии заключил с ООО «СК Новый город» и ООО «СК Спецстрой», входящими в группу компаний «Дюпон-Инвест», кредитные соглашения на общую сумму 150 млн рублей
Перевозки пассажиров в дневном экспрессе Улан-Удэ – Иркутск за полгода выросли на 19,2 %
Торговля в других местах наказывается штрафом
Чтобы перерабатывать полиэтилен, бизнесмен заложил дом, взял кредит и купил оборудование
На сайте авиакомпании «Победа» стартовала продажа билетов Иркутск-Москва-Иркутск
Шубы приравнивают к бриллиантам по степени поднятия настроения, только в отличие от камней, эти меховые изделия греют в прямом смысле этого слова. Кировская меховая фабрика представляет на выставке-распродаже в Улан-Удэ огромный ассортимент самых шикарных, невероятно роскошных и очень качественных шуб, в которых не страшен ни мороз, ни лютый ветер.
Приняты меры административного воздействия
За шесть месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 578 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране