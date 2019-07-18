В отдалённом районе Бурятии незаконно завышали цены на продукты

Прокуратура выявила завышение цен в посёлке Усть-Муя Муйского района



Вопреки постановлению правительства Бурятии, индивидуальные предприниматели в магазинах посёлка продавали социально значимые товары с надбавками, превышающими их предельные размеры.



- К примеру, торговая надбавка на макаронные изделия составляла 136 %, крупы – 169 % при установленном предельном размере надбавки в 40 и 45 % на каждый вид, - сообщают в прокуратуре.



Прокурор района в отношении четырёх индивидуальных предпринимателей вынес постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «Завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары, услуги».



Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по в Северо-Байкальском районе предприниматели привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.



Сейчас цены на социально значимые продовольственные товары приведены в соответствие с законодательством, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



