Читинец незаконно продавал 50 черепах

Специалисты советуют не покупать черепах без документов



15 июля в Чите выявили факт продажи 50 живых черепах без ветеринарных сопроводительных документов. Черепахи были сняты с реализации.



По факту нарушения ветеринарного законодательства в отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.



- Покупая экзотическое животное у продавца, не имеющего ветеринарных сопроводительных документов, вы не только совершаете незаконное действие, но еще и рискуете своим здоровьем. Купленная черепаха может быть разносчиком инфекционного заболевания – сальмонеллеза, которое опасно для людей, - поясняют специалисты.



