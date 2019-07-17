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Читинец незаконно продавал 50 черепах

Читинец незаконно продавал 50 черепах
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Специалисты советуют не покупать черепах без документов

15 июля в Чите выявили факт продажи 50 живых черепах без ветеринарных сопроводительных документов. Черепахи были сняты с реализации.

По факту нарушения ветеринарного законодательства в отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

- Покупая экзотическое животное у продавца, не имеющего ветеринарных сопроводительных документов, вы не только совершаете незаконное действие, но еще и рискуете своим здоровьем. Купленная черепаха может быть разносчиком инфекционного заболевания – сальмонеллеза, которое опасно для людей, - поясняют специалисты.

черепаха Россельхознадзор
 
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