«Новапорт» обещает инвестировать 5 млрд рублей
Компания «Новапорт», владелец улан-удэнского аэропорта, покупает международный аэропорт «Воронеж». Сделку по покупке у ФК «Аксиома» закроют до сентября 2019 года. После в аэровокзал инвестируют 5 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца «Новапорта» Романа Троценко.
«Новапорт» – крупнейшая в России региональная аэропортовая сеть. В неё входят 16 аэропортов в таких городах, как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь.
Как сообщал «Байкал-Daily», холдинг «Новапорт» купил аэропорт Улан-Удэ у компании «Метрополь» в 2017 году. Сумма сделки не разглашалась. По информации источника «Байкал-Daily», переговоры велись ещё с 2016 года и ускорились с приходом в Бурятию Алексея Цыденова.
Владелец улан-удэнского аэропорта покупает аэропорт Воронежа
Бизнес, Фото:
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