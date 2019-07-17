Банк ВТБ кредитует строительство детских садов в Бурятии

ВТБ в Бурятии заключил с ООО «СК Новый город» и ООО «СК Спецстрой», входящими в группу компаний «Дюпон-Инвест», кредитные соглашения на общую сумму 150 млн рублей



Средства предоставлены на строительство детских садов. Финансирование проекта предусмотрено сроком до одного года. Участие банка стало возможным благодаря заключенным ранее инвестиционным соглашениям о реализации проектов социальной направленности с муниципальными образованиями.



Проект предусматривает возведение детского сада на 280 мест в 102 микрорайоне столицы республики. Второе детское дошкольное учреждение с аналогичным количеством мест будет построено в селе Сотниково Иволгинского района в рамках отдельного поручения Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о создании новых мест в организациях дошкольного образования в 2019 году.



Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова отметила: «ВТБ готов участвовать в поддержке региональных инициатив, способствующих улучшению качества жизни населения. Постоянный конструктивный диалог с республиканским правительством и муниципальными органами власти позволяет банку решать важные социальные задачи. Реализации этого проекта также способствовало подписание между банком и республикой Бурятия соглашения о сотрудничестве в 2018 году».



Руководитель ГК «Дюпон-Инвест» Виктор Дагунов прокомментировал: «Реализация социальных проектов с точки зрения подрядных организаций требует учета финансовой логистики, а также условий государственного и регионального финансирования. Благодаря сотрудничеству с ВТБ мы уже сейчас приступили к строительству объектов для того, чтобы как можно раньше новые детские сады открыли двери для своих воспитанников».



Справка:



Группа компаний «Дюпон-Инвест» работает на рынке недвижимости с 2008 года, и на сегодняшний день является одним из наиболее крупнейших застройщиков республики. Один из проектов группы компаний - жилищный комплекс «Солнцеград», предусматривающий возведение 73 жилых домов, школы на 2,5 тыс человек, 2 детских сада на 600 мест, а также строительство торгово-развлекательного центра и парка.



