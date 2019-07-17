Директор стадиона получил предупреждение
Прокуратура Кяхтинского района проверила работу муниципального автономного учреждения «Стадион Чемпион».
- Муниципальным заданием администрации Кяхты предусмотрено оказание муниципальной услуги – обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования без взимания платы. Проверкой установлено, что в 2018 году за прокат катка учреждение получило 16 600 рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района внёс директору стадиона представление. Оно удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокурор в отношении директора учреждения вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ «Невыполнение муниципального задания».
- Министерством финансов республики должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии муниципальный стадион незаконно брал плату за каток
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