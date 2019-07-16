Перевозки пассажиров в дневном экспрессе Улан-Удэ – Иркутск за полгода выросли на 19,2 %
За первое полугодие 2019 года поездом №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 62 тысяч пассажиров. Рост к прошлому году составил 19,2 %, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В январе-июне в купейных вагонах дневного экспресса перевезено свыше 9,3 тыс. пассажиров, что на 74 % больше прошлогоднего показателя.
Количество пассажиров, перевезенных за этот период в плацкартных вагонах, превысило 16,7 тысяч человек – несколько ниже уровня прошлого года. Билеты в вагоны с местами для сидения приобрели почти 36 тыс. пассажиров (+24,8 % к показателю прошлого года).
В настоящее время поезд включает пять вагонов: два купейных, один плацкартный и два вагона с местами для сидения. Поезд №150 отправляется ежедневно из Иркутска в 14:30 и прибывает в Улан-Удэ в 22:20. Отправление поезда №149 из Улан-Удэ в 10:38, прибытие в Иркутск в 18:34.
Дневной экспресс Улан-Удэ – Иркутск становится популярнее
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