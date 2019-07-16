16 Июля

Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ

15 Июля

Популярное

Торговать овощами с грядок в Улан-Удэ можно только в 15 местах

Торговать овощами с грядок в Улан-Удэ можно только в 15 местах
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Торговля в других местах наказывается штрафом

Незаконная торговля на улице у людей вызывает разные ассоциации. Для одних - это единственный способ выжить, другие же считают, что это неприемлемо для общества.

- При торговле в незаконном месте могут нарушаться и чаще всего нарушаются санитарные нормы безопасности. Пищевые продукты сутками лежат под солнцем, на них оседают выхлопные газы, содержащие примеси тяжёлых металлов, в частности, свинца, и отмыть фрукты и овощи от таких тяжёлых примесей практически невозможно, поэтому таких продавцов стоит избегать во благо своему здоровью. Ко всему прочему стоит помнить, что у них отсутствуют какие-либо справки на товар и лицензии, - сообщает администрация Октябрьского района Улан-Удэ.

На улице у продавцов нет условий для соблюдения элементарных условий гигиены, что также может явиться причиной возникновения кишечных инфекций. Зачастую граждане, продающие продукцию вне стационарных торговых мест, не проходят медицинские осмотры и могут являться носителями различных инфекционных заболеваний.

Продажа товаров вдоль дорог, вблизи остановок, возле магазинов и подобных общественных местах категорически запрещена. Подобного рода действия является административным правонарушением.

Размер административного штрафа составляет для граждан от 1000 до 5000 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5000 до 10 000 тысяч рублей; для юридических лиц - от 15 000 до 30 000 тысяч рублей.

За 6 месяцев административной комиссией Октябрьского района было составлено 56 протоколов в отношении физических, юридических и должностных лиц.

- Для того чтобы обосноваться для торговли под открытым небом, необходимо не только наличие товара и желание его реализовать, но также разрешение от властей на открытие торговой точки, - сообщает администрация Октябрьского района города.

Перечень торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках:

Советский район: мкрн Заречный за зданием по ул. Строителей, 17 «б»; территория вблизи ул. Иволгинская, 13 а; мкрн Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи дома № 6; мкрн Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»; ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют».

Железнодорожный район: мкрн Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. № 4; ул. Туполева, 11 вблизи магазина «Николаевский»; площадь Славы, вблизи ул. Октябрьская, 30.

Октябрьский район: ул. Ключевская, д. 40/1 вблизи торговой зоны; ул. Терешковой, вблизи д. № 24 б; ул. Жердева, вблизи д. № 58; ул. Тулаева, между домами № 136 и № 146 (только реализация рассады); 0 км. Спиртзаводского тракта; мкрн Забайкальский, ул. Совхозная, 50; мкрн Южный, ул. Бограда, 30 а.

Всего по городу 15 площадок.


овощи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Торговать овощами с грядок в Улан-Удэ можно только в 15 местах
Торговать овощами с грядок в Улан-Удэ можно только в 15 местах
Бизнес, 16.07.2019
Торговля в других местах наказывается штрафом
«Победа» начала продажу билетов из Иркутска в Москву
«Победа» начала продажу билетов из Иркутска в Москву
Бизнес, 16.07.2019
На сайте авиакомпании «Победа» стартовала продажа билетов Иркутск-Москва-Иркутск
Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ
Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 16.07.2019
Шубы приравнивают к бриллиантам по степени поднятия настроения, только в отличие от камней, эти меховые изделия греют в прямом смысле этого слова. Кировская меховая фабрика представляет на выставке-распродаже в Улан-Удэ огромный ассортимент самых шикарных, невероятно роскошных и очень качественных шуб, в которых не страшен ни мороз, ни лютый ветер.
В Бурятии растёт доля некачественной молочной продукции
В Бурятии растёт доля некачественной молочной продукции
Бизнес, 15.07.2019
Приняты меры административного воздействия
Каждый второй билет на ВСЖД оформляется онлайн
Каждый второй билет на ВСЖД оформляется онлайн
Бизнес, 15.07.2019
За шесть месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 578 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования
В России начали маркировать молочную продукцию
В России начали маркировать молочную продукцию
Бизнес, 15.07.2019
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Бизнес, 15.07.2019
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране
У россиян может появиться ещё один выходной
У россиян может появиться ещё один выходной
Бизнес, 15.07.2019
Гражданам хотят дать дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год
Улан-удэнка взыскала неустойку с «Бест Плюс»
Улан-удэнка взыскала неустойку с «Бест Плюс»
Бизнес, 15.07.2019
Строительная компания «Бест Плюс» передала квартиру без отопления
ЗГРП завершило внутреннюю проверку по ситуации с Россошино
ЗГРП завершило внутреннюю проверку по ситуации с Россошино
Бизнес, 12.07.2019
Вся собранная информация передана правоохранительным органам
В магазинах на севере Бурятии торговали просроченным мясом
В магазинах на севере Бурятии торговали просроченным мясом
Бизнес, 12.07.2019
Обнаружено 84 кг мясной продукции с истёкшим сроком годности
В Бурятии в кафе нашли экскременты грызунов
В Бурятии в кафе нашли экскременты грызунов
Бизнес, 12.07.2019
Теперь двери заведения опечатаны на два месяца
В Бурятии сняли с продажи детские платья с рекламой курения
В Бурятии сняли с продажи детские платья с рекламой курения
Бизнес, 12.07.2019
Собственник магазина с необычным товаром предупреждён об ответственности.
В улан-удэнском кафе нашли свинину без документов
В улан-удэнском кафе нашли свинину без документов
Бизнес, 11.07.2019
Документов не оказалось почти на 6 кг мяса

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^