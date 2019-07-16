Торговать овощами с грядок в Улан-Удэ можно только в 15 местах

Торговля в других местах наказывается штрафом



Незаконная торговля на улице у людей вызывает разные ассоциации. Для одних - это единственный способ выжить, другие же считают, что это неприемлемо для общества.



- При торговле в незаконном месте могут нарушаться и чаще всего нарушаются санитарные нормы безопасности. Пищевые продукты сутками лежат под солнцем, на них оседают выхлопные газы, содержащие примеси тяжёлых металлов, в частности, свинца, и отмыть фрукты и овощи от таких тяжёлых примесей практически невозможно, поэтому таких продавцов стоит избегать во благо своему здоровью. Ко всему прочему стоит помнить, что у них отсутствуют какие-либо справки на товар и лицензии, - сообщает администрация Октябрьского района Улан-Удэ.



На улице у продавцов нет условий для соблюдения элементарных условий гигиены, что также может явиться причиной возникновения кишечных инфекций. Зачастую граждане, продающие продукцию вне стационарных торговых мест, не проходят медицинские осмотры и могут являться носителями различных инфекционных заболеваний.



Продажа товаров вдоль дорог, вблизи остановок, возле магазинов и подобных общественных местах категорически запрещена. Подобного рода действия является административным правонарушением.



Размер административного штрафа составляет для граждан от 1000 до 5000 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5000 до 10 000 тысяч рублей; для юридических лиц - от 15 000 до 30 000 тысяч рублей.



За 6 месяцев административной комиссией Октябрьского района было составлено 56 протоколов в отношении физических, юридических и должностных лиц.



- Для того чтобы обосноваться для торговли под открытым небом, необходимо не только наличие товара и желание его реализовать, но также разрешение от властей на открытие торговой точки, - сообщает администрация Октябрьского района города.



Перечень торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках:



Советский район: мкрн Заречный за зданием по ул. Строителей, 17 «б»; территория вблизи ул. Иволгинская, 13 а; мкрн Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи дома № 6; мкрн Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»; ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют».



Железнодорожный район: мкрн Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. № 4; ул. Туполева, 11 вблизи магазина «Николаевский»; площадь Славы, вблизи ул. Октябрьская, 30.



Октябрьский район: ул. Ключевская, д. 40/1 вблизи торговой зоны; ул. Терешковой, вблизи д. № 24 б; ул. Жердева, вблизи д. № 58; ул. Тулаева, между домами № 136 и № 146 (только реализация рассады); 0 км. Спиртзаводского тракта; мкрн Забайкальский, ул. Совхозная, 50; мкрн Южный, ул. Бограда, 30 а.



Всего по городу 15 площадок.





