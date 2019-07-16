Телеканал «Мир 24» рассказал о бизнесмене из Бурятии, делающем плитку из пластика

15 июля телеканал «Мир 24» показал в эфире сюжет о бизнесмене из Бурятии Андрее Зайцеве, который помогает республике избавиться от пластика.











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Из пластиковых отходов бизнесмен делает тротуарную плитку и черепицу. Для этого собирает полиэтиленовые пакеты и стрейч-пленку, ящики из-под фруктов.- Если я звоню директору этой фирмы, говорю: Володя, выручай, сырья не хватает. Он говорит: Андрей, у меня скопились эти ящики, я готов тебе отдать их просто так, ты, главное, их забери, и всё, - рассказал мужчина корреспонденту «Мир 24».Вторую жизнь пластику Андрей даёт шесть лет. Чтобы перерабатывать полиэтилен, он заложил дом, взял кредит и купил оборудование, отмечается в сюжете «Мир 24».Производству нужно 300 килограммов мусора в день. Магазины, застройщики и медицинские центры Бурятии раньше сжигали пластиковый мусор или вывозили на свалку. Потом появился Андрей, который вывозит пластик на своей личной машине.Сначала мусор мелко шинкуют, потом плавят и смешивают с песком и краской. Получается что-то вроде теста. Из этой массы можно делать тротуарную плитку. Она легче, дешевле и удобнее бетонной, не впитывает воду и не скользит. Покупатели на неё самые разные: от бурятских дачников до местного авиазавода и электростанции. Хотя бизнес на мусоре не золотая жила.«Нет такого, что это прибыльный бизнес, мы из мусора делаем деньги. На самом деле, это очень затратный бизнес, постоянные вливания. А процент прибыли минимальный, если он вообще есть», – указал директор компании по переработке пластика Андрей Зайцев.Сегодня пластик для Андрея собирают несколько пунктов раздельного сбора мусора. Если он не может расплатиться с партнерами деньгами, выменивает отходы на готовую плитку.Фургон бизнесмена ждут и на крупных волонтерских акциях в Улан-Удэ. Когда машина Андрея до отказа заполнена мусором, рейс в город окупается.Предприниматель считает, что его изделия пригодятся и городским властям. Андрей готов запустить в производство ступени для школ, детских садов и ливневые решетки. А опытом бизнесмена интересуются даже за рубежом. Недавно на стажировку приезжали монгольские бизнесмены, отмечает телекомпания «Мир 24».